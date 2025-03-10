Також у гри піднялися відгуки зі "змішаних" до "в основному позитивні".

Сесійний шутер FragPunk потужно увірвався в Steam, набравши майже 114 тисяч одночасних гравців лише за кілька днів після релізу. Гру розробила Bad Guitar Studios, підрозділ компанії NetEase, яка нещодавно випустила Marvel Rivals.

Гра вийшла 6 березня, а до 9 березня досягла піку в 113 946 гравців одночасно, посівши 16-те місце серед найпопулярніших проєктів у Steam.

Старт був неідеальним: на гру обрушилася хвиля негативних відгуків, пов'язаних з агресивними методами монетизації. Два види підписок, преміальні бойові пропуски і дев'ять типів валют викликали невдоволення спільноти. Однак за кілька днів багато гравців змінили гнів на милість, і користувацький рейтинг зріс зі "Змішаних" до "Здебільшого позитивних", сягнувши 72% на основі понад 10 000 рецензій.

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Критика не завадила FragPunk пробитися в топ продажів. Наразі гра посідає шосте місце серед найприбутковіших продуктів Steam, поступаючись тільки Counter-Strike 2, Split Fiction, Monster Hunter Wilds, REPO і Steam Deck.

Раніше ми розповідали, що провальна Star Wars Outlaws від Ubisoft поставила новий рекорд за одночасним онлайном. На релізі в гри був екстремально низький онлайн для такого проєкту, але великі знижки змогли трохи виправити ситуацію.

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