У грі перебували 3397 гравців.

Ubisoft вдалося пожвавити інтерес до Star Wars Outlaws, незважаючи на не найуспішніший старт.

Минулого року гра вийшла на ПК у Steam, але не стала великим хітом. Однак днями онлайн несподівано почав зростати. Основна причина - масштабний розпродаж, у рамках якого всі чотири видання гри отримали знижку 50%.

За даними SteamDB, у неділю 2 березня піковий онлайн досяг 3397 гравців, що значно перевищило попередній рекорд у 2400 користувачів. Хоча це все ще скромні цифри для проєкту такого масштабу, але все ще кращі, ніж на релізі гри в магазині Valve, коли онлайн не міг пробити позначку в 2 тисячі осіб.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що гравці, які попередньо замовили Assassin's Creed Shadows, отримали диски з грою на місяць раніше релізу. Нагадаємо, офіційний реліз запланований на 20 березня.

Ubisoft визнала витік і попросила гравців, до чиїх рук уже потрапили нові "Асасини", утриматися від спойлерів, щоб не зіпсувати враження іншим. Також компанія зазначила, що це все ще не фінальний вигляд проєкту, а полірування й оптимізація гри триває.

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