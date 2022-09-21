Фанат придумав багато способів, як покарати Назіма за його зарозумілість.

Багато фанатів The Elder Scrolls V: Skyrim придумують собі нестандартні розваги, щоб довше залишитися в улюбленій грі. Наприклад, в січні один з користувачів прокачав до максимуму навик злодійства і вкрав одяг у всіх жителів Вайтрана. А нещодавно не менш навіженим досягненням відзначився автор YouTube-каналу Sidek. Він щодня протягом цілого року вбивав Назіма — одного з найбільш дратівливих персонажів в грі.

Ентузіаст записав кожну страту своєї цілі на відео. Потім він змонтував всі кадри воєдино і представив у форматі єдиного ролика, який присутній нижче. Sidek намагався вбивати Назіма максимально різноманітно. Він застосовував всі види зброї і магічні заклинання. В результаті персонаж гинув від вогню, електрики, влучного залпу з лука, холоду і ударів кулаками.

Однак все це — досить стандартні методи усунення противника. У добірці Sidek є і набагато цікавіші страти. Наприклад, одного разу ентузіаст привів до Назіма велетня. А для іншого вбивства він завантажив модифікацію, яка дозволила виконати смертельний борцівський кидок.

Зараз фанат Skyrim встановив для себе нову мету. Sidek зібрався щодня вбивати Назіма до тих пір, поки не вийде The Elder Scrolls VI. А це, за найоптимістичнішими прогнозами, буде в 2026 році.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуіну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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