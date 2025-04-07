Презентація відбудеться 12 квітня.

Після стильного тизера, ARG-квесту і ролика з кібернетичними звірятами Marathon виглядав як один із найзагадковіших, але найінтригуючих проєктів Bungie за останні роки. Тепер же студія нарешті покаже перший геймплей 12 квітня о 10:00 за Києвом.

Нагадаємо, що йдеться про перезапуск шутера 90-х для Macintosh, але в абсолютно новому форматі. Тепер це PvP extraction shooter, де гравці, так звані "Раннери", кібернетичні найманці, висаджуються на планету Тау Кіта IV і б'ються за лут, який потрібно не просто знайти, а й ще й забрати з собою, не померши в процесі. Програв - втратив усе.

Перший серйозний опис гри Bungie дала ще в жовтні минулого року. Тоді стало відомо, що в Marathon з'являться персонажі з кодовими іменами на кшталт "Thief" і "Stealth", а також натякнули на варіативність збірок, прокачування спорядження і постійну боротьбу за виживання в агресивному sci-fi-середовищі.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що інший класичний шутер відтворила нейромережа. Microsoft показала Quake 2, який повністю зробив ШІ, і в нього навіть можна пограти.

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