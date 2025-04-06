Muse AI - перший ШІ для розробки ігор.

У рамках свого нового напрямку Copilot for Gaming, Microsoft дала користувачам можливість особисто спробувати Muse AI, модель штучного інтелекту, здатну генерувати геймплей для ігор.

Поки що це виглядає радше як загравання з технологією, ніж готовий продукт, але дещо цікаве вже можна помацати: компанія виклала в браузер обмежену ШІ-версію Quake 2, створену за допомогою Muse.

Демка максимально урізана - вороги розмиті, взаємодії найпростіші, а час гри обмежений. Це копія з сумнівною іграбельністю з роздільною здатністю 640x360 і з низьким, але стабільним фреймрейтом та інпут лагом. Однак це все ж таки прогрес, враховуючи, що спочатку Muse показував 10 кадрів за секунду і роздільну здатність 300×180.

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Головне тут не Quake 2, а сам факт: ШІ згенерував іграбельну версію старої гри на основі даних про геймплей. Нагадаємо, що щось подібне вже робили з Minecraft.

Muse позиціонується як інструмент для прототипування: за задумом Microsoft, він має допомагати розробникам швидко накидати ігрові ідеї та рівні. Але у нього є й інша потенційна функція - відновлення і перенесення класичних ігор. Про це ще взимку говорив Філ Спенсер:

"Можна уявити собі, що на основі відео та геймплейних даних модель зможе навчатися старих ігор і робити їх портованими на будь-які платформи, де такі моделі можуть запускатися. Ми давно обговорюємо ідею збереження ігор, і можливість обійтися без оригінального рушія і заліза відкриває масу перспектив".

Раніше глава Microsoft Сатья Наделла заявляв, що завдяки Muse AI у Xbox може з'явитися ціла бібліотека ігор, створених штучним інтелектом.

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