Реліз відбудеться колись у 2025 році, список платформ поки що не оголошено.

Marvel провела повноцінний показ екшену про Капітана Америку і Чорну пантеру, розробкою якого керує Емі Хенніг, відома за франшизою Uncharted. Автори показали перший офіційний трейлер і підтвердили, що гра називатиметься Marvel 1943: Rise of Hydra.

У трейлері немає чистого геймплею, проте всі кат-сцени виконані на рушії проєкту – Unreal Engine 5.4 – і рендерувалися в реальному часі. Іншими словами, геймери зможуть побачити такий самий рівень графіки на релізі. Наприкінці відео говориться, що реліз гри заплановано на 2025 рік, а ось список платформ поки що тримається в секреті.

Синопсис наступний: молодий Стів Роджерс у костюмі Капітана Америки разом з Азуррі/Чорною Пантерою, Гебріелою Джонс із Войовничих командос і вакандською розвідницею Наналі боротимуться проти "Гідри" в Парижі часів Другої світової війни. Кожен із чотирьох персонажів буде грабельним і запропонує окремий тип ігрового процесу.

Уже підтверджено, що Marvel 1943: Rise of Hydra буде одиночною сюжетною пригодою. Тобто ні онлайн, ні кооперативної складової в ній не буде. Герої взаємодіють у грі тільки в міру розвитку історії.

За словами керівника розробки Емі Хенніг, у плані геймплея і загального настрою проєкт схожий на Uncharted з акцентом на кінематографічність. Це й не дивно, якщо врахувати, скільки років режисерка працювала над пригодами Нейтана Дрейка.

Як уже згадувалося, гра розробляється на Unreal Engine 5.4, і вийде у 2025 році. Список платформ поки не оголошено.

Які ще супергеройські ігри перебувають у розробці

Electronic Arts робить одразу три гри про супергероїв Marvel. Це Залізна Людина, Чорна Пантера і ще один неанонсований проєкт. Усі вони відбуватимуться в одному всесвіті.

У Sony в розробці знаходиться екшен про Росомаху, доповнення до другої Людини-Павука про Венома і кілька ігор за мотивами всесвіту "Людей Ікс".

Warner Bros працюють над грою про Диво-жінку і ще одним неанонсованим проєктом, який увійде в новий кінематографічний всесвіт від Джеймса Ганна.

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