Працівники NetEase скаржаться на свого керівника Вільяма Діна.

Студія розробників Marvel Rivals - NetEase скорочує штат, згортає інвестиції та переглядає свої пріоритети.

Як повідомляє Bloobmerg, генеральний директор Вільям Дін, який заснував компанію, за останній рік закрив кілька ігрових студій, скоротив сотні співробітників і посилив вимоги до нових проєктів.

Незважаючи на успіх Marvel Rivals, який за кілька місяців заробив понад 200 мільйонів доларів, NetEase переживає не найкращі часи. Виручка ігрової компанії за грудневий квартал виявилася нижчою за очікування аналітиків, а зростання в останні роки сповільнилося до однозначних значень.

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Дін тепер робить ставку на проєкти з масовою аудиторією і високою монетизацією, такі як Eggy Party, гра в дусі Fall Guys, яка зуміла конкурувати з Tencent.

За його словами, якщо гра не приносить сотні мільйонів доларів на рік, вона не варта уваги. У результаті NetEase заморозила або закрила десятки ігор, і в 2025 році китайські студії компанії можуть взагалі не випустити великих новинок.

Також керівництво скоротило закордонні підрозділи. Закрито студії Ouka (Японія), Worlds Untold (Канада) і Jar of Sparks (США), а інвестиції в західні проєкти майже повністю припинено. Розробникам повідомили, що тепер вони не можуть розраховувати на додаткові бюджети та маркетингову підтримку.

Співробітники NetEase скаржаться на хаотичне керівництво. Дін часто змінює рішення, доручає ключові ролі недавнім випускникам фінансових вишів і вимагає від китайських співробітників працювати до пізнього вечора. У компанії це заперечують, заявляючи, що робочі графіки встановлюють самі підрозділи.

Незважаючи на проблеми, Дін стверджує, що NetEase продовжить підтримувати "видатних творців". Однак у реальності компанія закриває ризиковані проєкти, концентруючись на перевірених і прибуткових франшизах.

Раніше Джейсон Шрайер з Bloomberg повідомляв, що ігровий підрозділ Warner Bros. теж переживає важкі часи. Причини ті самі: керівництво компанії не розуміє як робити і продавати ігри.

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