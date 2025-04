Записи внесли до Національного реєстру звукозаписів.

Оригінальний саундтрек Minecraft і заставка запуску Windows 95 офіційно стали частиною Національної аудіоспадщини США. Бібліотека Конгресу включила їх до щорічного списку культурно значущих звуків.

Ці та ще 23 аудіозаписи увійшли до Національного реєстру звукозаписів 2025 року. Як пояснили у відомстві, вибір робився за ознакою культурної, історичної або естетичної значущості. Керівник Бібліотеки Карла Гейден назвала їх "звуками Америки" і "плейлистом нації, що розвивається".

Мелодію для Windows 95 написав Браян Іно, першопроходець жанру ембієнт, продюсер U2 і володар місця в Залі слави рок-н-ролу. Натхненням стало повідомлення від Microsoft, у якому від нього вимагали: "універсально, футуристично, емоційно... і не довше 3,25 секунди".

Що стосується Minecraft, саундтрек для нього написав німецький композитор Даніель Розенфельд, більш відомий як C418. Альбом Minecraft: Volume Alpha вийшов 2011 року і відтоді став культовим.

За словами самого Розенфельда, музика в грі була навмисно хаотичною і нелогічно з'являлася, щоб відповідати непередбачуваному характеру геймплея. Він розповідав, що познайомився з творцем Minecraft Маркусом Перссоном на старому форумі, де вони обмінювалися ідеями доти, доки не "клацнуло".

І взагалі, Minecraft зараз знову на коні. Нагадаємо, що фільм Minecraft став найуспішнішою екранізацією ігор на старті. Тільки у США стрічка зібрала 157 мільйонів доларів за перші вихідні.

Крім того, нещодавно в інтернеті знайшли авторів "найзагадковішої пісні", пошуки тривали 17 років. Виявляється, що композиція, яку прозвали Blind the Wind, насправді називається Subways Of Your Mind.

