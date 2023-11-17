Вам доведеться гасити пожежу за допомогою кави, граючи за легендарного жовтого пса з мема.

На основі знаменитого мема "Все нормально" (This is Fine), в якому собака сидить на стільці в палаючій кімнаті, зробили мобільну гру. Тепер собака не просто сидить з незворушним виглядом, а намагається загасити вогонь.

Ідея ігрового процесу досить проста – керуючи собакою, зупинити пожежу в квартирі і не обпектися. Але завдяки трьом рівням складності, вогню, що швидко поширюється і тільки кави в якості вогнегасника, ситуація може дуже швидко загостритися.

Гру придумав латвійський веб-розробник Андріс Гуаріч. У відеоролику на YouTube він детально розповів про процес розробки: від дизайну персонажів до створення рівнів. Наприклад, у створенні гри йому допоміг чат-бот ChatGPT.

Однойменна гра являє собою данину поваги культовому мему і доступна в магазинах App Store і Google Play безкоштовно всім охочим.

Додамо, що картинку, що стала мемом, намалював художник Кейсі Грін, якому лікар одного дня виписав антидепресанти. Але його попередили, що таблетки можуть дещо змінювати свідомість. Художник боячись, що після курсу антидепресантів його колишня особистість "зітреться", намалював цю картинку, яка зрештою стала частиною коміксу The Pills Are Working ("Таблетки працюють"), опублікованого на початку 2013 року.

Раніше Apple вибрала найцікавіші на найкорисніші ігри та додатки 2023 року. Підбиваючи підсумки року, компанія виділила 40 проєктів для самих різних платформ: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch і Apple TV, тому кожен знайде щось для себе.

Поки додатки та ігри можна встановлювати на "яблучні" пристрої тільки з App Store, але незабаром Apple доведеться зняти заборону на установку програм зі сторонніх джерел. Цього вимагає закон Європейського Союзу про цифрові послуги.

Вас також можуть зацікавити новини: