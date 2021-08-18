А продажі рольового екшену Biomutant перевищили 1 мільйон копій, але цього вистачило, щоб окупити витрати на виробництво, маркетинг і придбання студії-розробника.

Шведський холдинг Embracer Group відзвітував про продажі симулятора виживання Valheim і рольового екшену Biomutant.

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З квітня по червень цього року тираж Valheim склав 1,1 мільйона копій. Таким чином з моменту виходу в ранній доступ і станом на 30 червня гру про вікінгів купило 7,9 мільйона осіб, повідомили в Embracer.

В Valheim гравці досліджують великий фентезійний світ і шукають ворота Вальгалли. Під час подорожі користувачі можуть будувати будинки і кораблі, крафтити зброю і броню, а також битися з босами. Valheim вийшла 2 лютого в Steam, отримавши 96% вкрай позитивних відгуків на основі 226 тисяч користувальницьких рецензій.

Також стали відомі успіхи Biomutant – гри видавця THQ Nordic, який входить до складу холдингу Embracer Group. Цей рольовий екшен купило понад 1 мільйона осіб.

Згідно з повідомленням компанії, лише за тиждень продажів гри Biomutant, видавцеві вдалося окупити вартість виробництва, маркетингу і навіть придбання студії Experiment 101, яка і займалася розробкою проекту.

Автор: Сергій Коршунов