Загалом користувачі Steam провели у грі про вікінгів 15 тисяч років.

Всього за місяць після виходу в ранній доступ симулятор виживання Valheim розійшовся тиражем у 5 мільйонів копій.

Про це розробники зі студії Iron Gate розповіли у Твіттері.

"Ми з гордістю і хвилюванням спостерігаємо за тим, що відбувається, і намагаємося підібрати правильні слова, щоб висловити нашу вдячність спільноті", – повідомили розробники.

Автори також поділилися іншими досягненнями гри:

Загалом користувачі Steam провели у Valheim 15 тисяч років;

Глядачі Twitch переглянули понад 35 мільйонів годин трансляцій з Valheim;

Valheim піднялася на 39-е місце в рейтингу найкращих ігор у Steam за весь час.

Цікаво, що розробкою гри займається команда всього з п'яти осіб.

Трейлер Valheim

Детальніше про Valheim

Valheim – це симулятор виживання, в якому гравці у ролі вікінгів досліджують великий фентезійний світ, і шукають врата Вальгалли. Під час подорожі користувачі можуть будувати будинки і кораблі, крафтити зброю та броню, а також битися з босами.

Valheim вийшла у ранній доступ 2 лютого 2021 року в магазині цифрової дистрибуції Steam. Вже через два тижні тираж гри перевищив 1 мільйон копій.

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Автор: Сергій Коршунов