Ви в це не грали, а варто: Metacritic назвав найкращі ігри для Nintendo Switch у 2024 році

Цей рік став справжнім святом для власників Nintendo Switch. Metacritic підготував добірку найкращих ігор для цієї консолі, включно як з ремастерами культових хітів, так і з інноваційними новинками.
20: Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (84)
Колекція включає ремастери трьох частин серії Ace Attorney: Apollo Justice: Ace Attorney, Dual Destinies і Spirit of Justice. Ігри отримали поліпшену графіку, зручні функції та зберегли своє фірмове почуття гумору і захопливий геймплей.
19: Lil' Guardsman (85)
Гумористична пригода, де ви граєте за 12-річного хлопчика, який замінює батька-стражника. Вам належить вирішувати долі безлічі різноманітних персонажів, перевіряючи їхні наміри і пускаючи або не пускаючи їх у королівство.
18: Ace Attorney Investigations Collection (85)
Колекція включає дві гри про прокурора Майлза Еджуорта, вперше представлені в HD. Включає раніше недоступний англійською мовою Prosecutor's Gambit і безліч поліпшень для сучасних гравців.
17: Dungeons of Dreadrock 2 - The Dead King's Secret (85)
Продовження інді-гри, натхненної класичними данжен-кроулерами. Другу частину відрізняють складні головоломки, насичений сюжет і красиві піксельні візуали.
16: qomp2 (85)
Мінімалістична гра, в якій ви керуєте м'ячем, що втік із класичної Pong. На вас чекають цікаві головоломки, битви з босами та управління, обмежене всього двома кнопками.
15: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (85)
Перша гра серії, де головною героїнею стає Зельда. На вас чекає стильний топ-даун 2D геймплей, безліч головоломок і магічний інструмент, який допомагає врятувати Лінка і весь Хайрул.
14: Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (86)
Колекція класичних аркадних файтингів з поліпшеннями для новачків і можливістю грати онлайн. Включає такі хіти, як Marvel vs. Capcom 2 і X-Men vs. Street Fighter.
13: Shin Megami Tensei V: Vengeance (86)
Розширена версія популярної RPG, що додає нову кампанію з унікальними локаціями, персонажами та кінцівками. Це ідеальна можливість повернутися у світ Shin Megami Tensei.
12: Grapple Dogs: Cosmic Canines (86)
Продовження інді-платформера з новими персонажами, здібностями та рівнями. Гра пропонує динамічний геймплей з можливістю перемикання між двома головними героями.
11: Cat Quest III (86)
Третя частина пригодницької RPG з новим морським сеттінгом. На вас чекають битви з піратами, захопливий сюжет і можливість кооперативного проходження.
10: Paper Mario: The Thousand-Year Door (88)
Ремейк класичної RPG, що вперше вийшла на GameCube. Оновлена графіка і поліпшення, такі як швидка зміна супутників і система швидкого переміщення, роблять гру комфортною для сучасного гравця.
9: Prince of Persia: The Lost Crown (88)
Перша велика гра серії Prince of Persia за багато років. Метроідванія зі стильною графікою, захопливими битвами та натхненням із перської міфології.
8: Lorelei and the Laser Eyes (88)
Незвичайна загадкова гра з сюжетом, що розгортається в старому європейському готелі. Понад 150 унікальних головоломок і стильна чорно-біла графіка створюють незабутню атмосферу.
7: TSUKIHIME -A piece of blue glass moon- (89)
Ремейк класичного візуального роману з новими локаціями, сюжетом і вперше локалізований для західної аудиторії. Відрізняється глибокою історією і чудовим художнім стилем.
6: Unicorn Overlord (89)
Тактична RPG з великими можливостями з дослідження світу, вербування армії та покрокових боїв. Гра виділяється стильною графікою і захопливим геймплеєм.
5: Neva (89)
Захопливий платформер від творців GRIS, де ви подорожуєте разом із вовком, який дорослішає впродовж гри. Красива графіка та емоційна історія роблять гру незабутньою.
4: Balatro (90)
Унікальна гра, що поєднує покер і рогалик. Інноваційний підхід до геймплею і безліч цікавих механік зробили її одним із головних відкриттів року.
3: Pentiment (90)
Історична пригода з унікальною графікою, натхненною середньовічними манускриптами. Гра дає змогу провести 25 років у розслідуванні загадкового вбивства.
2: Animal Well (90)
Інді-гра в жанрі метроідванії з акцентом на дослідження. Гарний піксель-арт і безліч секретів зробили її улюбленцем критиків.
1: Castlevania Dominus Collection (92)
Колекція класичних ігор серії Castlevania для Nintendo DS з поліпшеннями і раніше не випущеною грою Haunted Castle Revisited. Це ідеальний спосіб насолодитися легендарною франшизою.
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