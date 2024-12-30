Ви в це не грали, а варто: Metacritic назвав найкращі ігри для Nintendo Switch у 2024 році

Найбільш високо оціненою грою року стала збірка Castlevania Dominus Collection.

Цей рік став справжнім святом для власників Nintendo Switch. Metacritic підготував добірку найкращих ігор для цієї консолі, включно як з ремастерами культових хітів, так і з інноваційними новинками.

20: Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (84)

Колекція включає ремастери трьох частин серії Ace Attorney: Apollo Justice: Ace Attorney, Dual Destinies і Spirit of Justice. Ігри отримали поліпшену графіку, зручні функції та зберегли своє фірмове почуття гумору і захопливий геймплей.

19: Lil' Guardsman (85)

Гумористична пригода, де ви граєте за 12-річного хлопчика, який замінює батька-стражника. Вам належить вирішувати долі безлічі різноманітних персонажів, перевіряючи їхні наміри і пускаючи або не пускаючи їх у королівство.

Відео дня

18: Ace Attorney Investigations Collection (85)

Колекція включає дві гри про прокурора Майлза Еджуорта, вперше представлені в HD. Включає раніше недоступний англійською мовою Prosecutor's Gambit і безліч поліпшень для сучасних гравців.

17: Dungeons of Dreadrock 2 - The Dead King's Secret (85)

Продовження інді-гри, натхненної класичними данжен-кроулерами. Другу частину відрізняють складні головоломки, насичений сюжет і красиві піксельні візуали.

16: qomp2 (85)

Мінімалістична гра, в якій ви керуєте м'ячем, що втік із класичної Pong. На вас чекають цікаві головоломки, битви з босами та управління, обмежене всього двома кнопками.

15: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (85)

Перша гра серії, де головною героїнею стає Зельда. На вас чекає стильний топ-даун 2D геймплей, безліч головоломок і магічний інструмент, який допомагає врятувати Лінка і весь Хайрул.

14: Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (86)

Колекція класичних аркадних файтингів з поліпшеннями для новачків і можливістю грати онлайн. Включає такі хіти, як Marvel vs. Capcom 2 і X-Men vs. Street Fighter.

13: Shin Megami Tensei V: Vengeance (86)

Розширена версія популярної RPG, що додає нову кампанію з унікальними локаціями, персонажами та кінцівками. Це ідеальна можливість повернутися у світ Shin Megami Tensei.

12: Grapple Dogs: Cosmic Canines (86)

Продовження інді-платформера з новими персонажами, здібностями та рівнями. Гра пропонує динамічний геймплей з можливістю перемикання між двома головними героями.

11: Cat Quest III (86)

Третя частина пригодницької RPG з новим морським сеттінгом. На вас чекають битви з піратами, захопливий сюжет і можливість кооперативного проходження.

10: Paper Mario: The Thousand-Year Door (88)

Ремейк класичної RPG, що вперше вийшла на GameCube. Оновлена графіка і поліпшення, такі як швидка зміна супутників і система швидкого переміщення, роблять гру комфортною для сучасного гравця.

9: Prince of Persia: The Lost Crown (88)

Перша велика гра серії Prince of Persia за багато років. Метроідванія зі стильною графікою, захопливими битвами та натхненням із перської міфології.

8: Lorelei and the Laser Eyes (88)

Незвичайна загадкова гра з сюжетом, що розгортається в старому європейському готелі. Понад 150 унікальних головоломок і стильна чорно-біла графіка створюють незабутню атмосферу.

7: TSUKIHIME -A piece of blue glass moon- (89)

Ремейк класичного візуального роману з новими локаціями, сюжетом і вперше локалізований для західної аудиторії. Відрізняється глибокою історією і чудовим художнім стилем.

6: Unicorn Overlord (89)

Тактична RPG з великими можливостями з дослідження світу, вербування армії та покрокових боїв. Гра виділяється стильною графікою і захопливим геймплеєм.

5: Neva (89)

Захопливий платформер від творців GRIS, де ви подорожуєте разом із вовком, який дорослішає впродовж гри. Красива графіка та емоційна історія роблять гру незабутньою.

4: Balatro (90)

Унікальна гра, що поєднує покер і рогалик. Інноваційний підхід до геймплею і безліч цікавих механік зробили її одним із головних відкриттів року.

3: Pentiment (90)

Історична пригода з унікальною графікою, натхненною середньовічними манускриптами. Гра дає змогу провести 25 років у розслідуванні загадкового вбивства.

2: Animal Well (90)

Інді-гра в жанрі метроідванії з акцентом на дослідження. Гарний піксель-арт і безліч секретів зробили її улюбленцем критиків.

1: Castlevania Dominus Collection (92)

Колекція класичних ігор серії Castlevania для Nintendo DS з поліпшеннями і раніше не випущеною грою Haunted Castle Revisited. Це ідеальний спосіб насолодитися легендарною франшизою.

Раніше ми розповідали про ігри 2024 року з найкращою графікою на думку експертів із Digital Foundry.

Вас також можуть зацікавити новини: