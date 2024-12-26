Зокрема через недавні витоки, що розкривають дизайн консолі.

Спочатку Nintendo розраховувала представити нову консоль до 31 березня 2025 року. Але ситуація змінилася через численні витоки, які заполонили інтернет в останні місяці.

Серкан Тото, аналітик і генеральний директор консалтингової компанії Kantan Games, заявив у бесіді з Eurogamer, що Nintendo постарається якомога швидше представити Switch 2. Анонс, найімовірніше, відбудеться на початку січня.

Це вже не вперше, коли січень називають місяцем презентації Switch 2. Можливо, як майданчик для анонса буде обрано CES 2025, оскільки це найближчий великий захід, присвячений техніці. А на прилавках магазинів консоль з'явиться в березні.

Нагадаємо, що раніше в мережі з'явилися не тільки докладні характеристики консолі, а й зображення та відео з реальними габаритами. Зовні пристрій буде максимально схожим на поточну Nintendo Switch, але з більш округлим дизайном, збільшеним екраном (6,2 → 8 дюймів) і більш просунутою док-станцією з магнітним кріпленням для Joy-Con. Очікується підтримка всієї бібліотеки оригінальної Switch.

Офіційних коментарів від Nintendo з приводу дати анонса або навіть назви консолі поки немає. Спочатку реліз приставки очікувався в першій половині 2024 року, але щоб уникнути дефіциту і підготувати потужну стартову лінійку ігор, Nintendo перенесла реліз на весну 2025-го.

Так виглядатиме Nintendo Switch 2: відео

Раніше з'явилася інформація, що Sony і AMD об'єдналися для створення нової портативної консолі. Причому це буде не просто гаджет для тих, хто ностальгує. Японський бренд має намір відвоювати собі частину сегмента портативних ігрових станцій.

А тим часом Microsoft нібито збирається випустити новий Xbox і портативного конкурента Steam Deck вже 2026 року. Реліз, за чутками, приурочать до 25-річчя оригінального Xbox.

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