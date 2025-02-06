Нейкед Снейк вирушить в оновлений Целіноярськ 28 серпня.

У Playstation Store несподівано спливла дата виходу Metal Gear Solid Delta - 28 серпня 2025 року. Разом із цим з'явився новий трейлер, у якому можна побачити оновлений візуальний стиль ремейка, деталізовані локації та великі плани знайомих персонажів.

Ролик демонструє фрагменти катсцен, бійців у камуфляжі та напружену атмосферу оригіналу із закадровим голосом Снейка, який розповідає про свій конфлікт із Боссом. Варто зауважити, наскільки Konami дбайливо поставилася до стилю і дизайну оригінальної гри.

Цікаво, що на жодному ресурсі Konami і серії Metal Gear цього трейлера немає, схоже Playstation показала його завчасно.

Також цей витік підкріплює нещодавні чутки про швидке проведення State of Play. Нібито презентація відбудеться наступної п'ятниці, 14 лютого.

Metal Gear Solid Delta вийде 28 серпня і буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що Capcom закрила багатокористувацький Resident Evil RE:Verse, гру безкоштовно роздавали власникам Resident Evil: Village. Проєкт приберуть із магазинів 4 березня, а сервери відключать 30 червня.

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