Розробники шукають баланс між ностальгією та сучасністю.

Продюсер Metal Gear Solid Delta Норіакі Окамура розповів, що розробники прагнуть створити в рімейку ідеальний баланс між ностальгією за оригінальною грою та сучасними ігровими стандартами.

В інтерв'ю для журналу Play Окамура поділився своїми думками про те, як важливо зберегти дух класики, не перетворивши гру на застарілий проєкт. За його словами, перед командою розробників стоїть завдання зробити так, щоб гра викликала ті самі емоції, що й 20 років тому, але при цьому відчувалася свіжою та актуальною.

Спочатку розробники вважали, що достатньо оновити графіку, щоб задовольнити сучасних гравців. Однак у процесі роботи вони помітили, що деякі елементи оригіналу не поєднуються з новими візуальними ефектами. "Просте поліпшення графіки може позбавити гру її унікальної атмосфери".

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Однією з ключових областей модернізації стало управління. Класична схема залишиться доступною для шанувальників оригіналу, але буде впроваджено і нову систему, яка більше відповідає сучасним стандартам серії. Це дасть змогу зробити геймплей більш плавним та інтуїтивним.

"Ми не хочемо вносити зміни, які порушать занурення гравців у світ гри", підкреслив Окамура. "Однак важливо, щоб гра не відчувалася застарілою порівняно із сучасними проєктами".

Незважаючи на прагнення залучити нову аудиторію, команда розробників не забуває про давніх шанувальників серії. "Найкращий результат для нас - якщо ветерани відчують ту саму ностальгію", додав продюсер.

Офіційно реліз Metal Gear Solid Delta очікується цього року, але у ремейка все ще немає точної дати, тому можна припустити, що проєкт перенесли на 2025 рік. Гра буде доступна на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X/S.

Нагадаємо, що раніше продюсер серії Assassin's Creed розповів, що перед сценаристами Ubisoft теж постало завдання в підтримці балансу, але тепер уже між сюжетними гілками в минулому і сьогоденні. У новій Assassin's Creed Shadows історія сконцентрується на вивченні минулого крізь призму наших днів.

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