В Ubisoft хочуть прибрати зсув на сюжетну гілку в минулому, який стався після Assassin's Creed 3.

Розробники Assassin's Creed Shadows з Ubisoft хочуть відновити баланс між сюжетними гілками в минулому та сьогоденні.

Про це заявив виконавчий продюсер серії Марк-Алексіс Коте на конференції BAFTA. За його словами, сильний зсув сюжету ігор серії на минуле почався після третьої частини, де закінчилася арка Дезмонда Майлса, головного героя перших ігор серії.

Після цього сценаристи Ubisoft опинилися на роздоріжжі, адже продовжувати сюжетну гілку сучасності черговою аркою про пошук загублених артефактів стародавньої цивілізації було надто передбачувано та зменшувало значущість конфлікту між Тамплієрами та Асасинами до пошуку, як визнав сам Коте, чарівних реліквій.

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Коте розповів, що такий варіант розвитку сюжетної гілки сучасності відвів би увагу від головної теми всієї серії: вивчення минулого через призму наших днів. "Цей зсув відвернув увагу від того, що завжди було в основі франшизи: вивчення нашої історії. Оскільки такий підхід став повторюватися, і гравці, і критики відчули, що сучасна сюжетна лінія стала другорядним завданням, скоріше побічним квестом, ніж невід'ємною частиною загального враження від гри."

В Assassin's Creed Shadows розробники хочуть це виправити. За словами продюсера, нова частина серії сконцентрується на вивченні тем пам'яті про предків, ідентичності та автономії. "Ці теми дадуть нам змогу поміркувати над сучасними проблемами - свобода проти контролю, сила знань і конфлікт між індивідуальністю та конформізмом - і все це через призму історії."

Реліз Assassin's Creed Shadows призначено на 14 лютого. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Останні новини про Assassin's Creed Shadows

Спочатку гра мала вийти в листопаді цього року, але через фінансовий провал Star Wars Outlaws проєкт було перенесено на лютий 2025 року. Нагадаємо, що цього ж року виходить сиквел Ghost of Tsushima, ще одна очікувана гра, яка дуже схожа з Assassin's Creed Shadows. Але главу Ubisoft Іва Гіймо таке сусідство не лякає: "Місця вистачить усім", заявив розробник.

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