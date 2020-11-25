Розробники анонсували безкоштовне оновлення Exodus для нових консолей, наступну частину серії та абсолютно нову гру.

Сьогодні виповнилося 10 років з дня виходу українського шутера Metro 2033 – він став першою грою майбутньої трилогії від студії 4A Games. На честь ювілею розробники вирішили поділитися планами на майбутнє.

Про це автори гри заявили на сайті студії.

"Ми відзначаємо 10-ту річницю нашого найпершого релізу – Metro 2033 – і десятиліття створення ігор серії Metro, в ході яких наша невелика, незалежна студія розширила горизонти, досягнувши кульмінації в Metro Exodus", – заявили в 4A Games.

Розробники розповіли, що в зараз працюють над тим, щоб перенести Metro Exodus на консолі нового покоління – Xbox Series X/ S та PlayStation 5. Це відбудеться наступного року. Всі власники гри отримають відповідний патч для нових консолей безкоштовно.

Нова частина Metro

У 4A Games підтвердили, що вже почали роботу над новою частиною в серії Metro. Наступна частина створюється виключно для консолей нового покоління та ПК. Розробники повідомили, що повністю переробили рушій гри та засоби візуалізації. З деталей: у новій частині буде підтримка рейтрейсингу. Інших подробиць автори поки не повідомили.

Мультиплеєр для Metro

Українські розробники нагадали, що в партнерстві з Saber Interactive працюють над створенням багатокористувацького режиму для Metro. У студії підкреслили, що мультиплеєр не зашкодить одиночному режиму гри. Автори запевнили, що прислухаються до шанувальників, і наступна гра в серії не буде лише багатокористувацькою.

Новий IP

Автори нагадали, що вже мали досвід створення унікальних проектів у відриві від Metro. Мова про науково-фантастичний шутер для шоломів Oculus Rift – Arktika.1. Отже, тепер розробники планують розробити абсолютно нову AAA-гру, яка буде створюватися паралельно з серією Metro. Для роботи над новим IP компанія наймає співробітників для студій на Мальті та в Києві.

Розробники ще раз подякували всім шанувальникам за підтримку.

Нагадаємо, у серпні 2020 року українську студію 4A Games придбала шведська компанія Embracer Group в активі якої такі видавці, як THQ Nordic, Deep Silver, Coffee Stain та студія Saber Interactive. Сума угоди склала $35 мільйонів.

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Автор: Сергій Коршунов