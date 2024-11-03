Студія Decart представила перший відкритий світ, згенерований штучним інтелектом.

Представлено першу у світі ігрову AI-модель відкритого світу під назвою Oasis, розроблену ізраїльською студією Decart. Модель демонструє можливості генеративного штучного інтелекту у створенні ігор у реальному часі.

Модель навчена на відеозаписах ігрового процесу Minecraft і здатна в реальному часі створювати графіку, фізику і правила гри, реагуючи на введення з клавіатури і миші. "Такі моделі можуть збагатити сучасні розважальні платформи, створюючи контент на льоту відповідно до вподобань користувача", зазначають розробники у своєму блозі.

Oasis належить до нової категорії AI-моделей "світових моделей", здатних симулювати ігрові простори з високою частотою кадрів. Хоча демоверсія показує потенціал технології, користувачі наголошують на необхідності доопрацювання: низька роздільна здатність і зміни в ландшафті під час повороту персонажа можуть знижувати комфорт гри. Не кажучи вже про стандартні артефакти, які виникають у роботах генеративних моделей.

Виникають і питання щодо авторських прав, оскільки модель навчена на матеріалах Minecraft. Деякі експерти задаються питанням, чи не є Oasis несанкціонованою копією популярної гри, що може призвести до юридичних спорів.

Розробники впевнені в потенціалі Oasis і планують оптимізувати модель для майбутніх AI-прискорювачів, що дасть змогу досягти якості графіки до 4K. У перспективі вони бачать можливість розширення взаємодії користувача з віртуальними світами через текстові та звукові підказки, створюючи нові форми розваг.

Нагадаємо, що нещодавно OpenAI випустила велике оновлення для ChatGPT, яке привнесло в ШІ-помічника власну пошукову систему. Модель за кілька секунд аналізує сотні веб-сторінок і складає вижимку з потрібної користувачеві інформації.

Вас також можуть зацікавити новини: