Корпорація вже так робила перед релізом Starfield.

Microsoft прибрала можливість оформити місяць пробної підписки Xbox Game Pass за 1 долар. Це може бути пов'язано зі швидким виходом Call of Duty: Black Ops 6, яка буде доступна в підписці з першого дня релізу.

Як повідомляє Eurogamer, зараз на сторінці Game Pass доступні тільки стандартні місячні ціни підписки.

Це вже не вперше, коли Microsoft прибирає вигідну пробну версію перед запуском великої гри. Подібна ситуація сталася перед виходом Starfield минулого року.

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Call of Duty: Black Ops 6 виходить 25 жовтня і буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series, включно з Game Pass для користувачів Ultimate і PC Game Pass. Це стане важливою віхою для Microsoft, оскільки гра з'явиться в сервісі після того, як компанія завершила купівлю Activision, видавця Call of Duty, у жовтні минулого року.

Нагадаємо, що нещодавно інсайдер Том Воррен повідомив, що Microsoft готує велике оновлення для Xbox Cloud Gaming, яке дасть змогу серйозно розширити бібліотеку ігор у хмарному сервісі компанії. Нова версія дасть змогу запускати понад тисячу ігор, і водночас не обмежуватися тільки проєктами з Game Pass.

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