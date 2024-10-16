Для гри на високих налаштуваннях вистачить GTX 1080TI.

Activision представила релізний трейлер ПК-версії нової Call of Duty: Black Ops 6, а також оприлюднила системні вимоги для проєкту.

Судячи з вимог, гра отримала хорошу оптимізацію. Для комфортної гри на високих налаштуваннях у Full HD роздільній здатності вистачить комп'ютера з RTX 3060, або ж GTX 1080TI, і процесора AMD Ryzen 5 1600X. Мінімальні вимоги і того менше - GTX 960 і AMD Ryzen 5 1400.

Системні вимоги Call of Duty: Black Ops 6

Мінімальні:

ОС: Windows 10.

Процесор: Intel Core i5-6600 або AMD Ryzen 5 1400.

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960, AMD Radeon RX 470 або Intel Arc A580.

Відеопам'ять: 2 Гб.

Оперативна пам'ять: 8 Гб.

Місце на SSD: 102 Гб.

Рекомендовані:

ОС: Windows 10 або 11

Процесор: Intel Core i7-6700K або AMD Ryzen 5 1600X.

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti, RTX 3060 або AMD Radeon RX 6600XT.

Відеопам'ять: 8 Гб

Оперативна пам'ять: 12 Гб.

Місце на SSD: 102 Гб

Ультра для 4К роздільної здатності:

ОС: Windows 10 або 11.

Процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 7 2700X.

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080, RTX 4070 або AMD RadeonRX 6800XT.

Відеопам'ять: 10 Гб

Оперативна пам'ять: 16 Гб.

DirectX 12.

Місце на SSD: 102 Гб.

Крім того, розробники представили релізний трейлер для версії на ПК. Там можна побачити перестрілки і зрежисовані погоні на військовій техніці в сюжетній кампанії, а також сутички з іншими гравцями в багатокористувацькому режимі.

Call of Duty: Black Ops 6 вийде на ПК 25 жовтня о 07:00 за київським часом. На консолях Playstation 5 і Xbox Series гра вийде в проміжку з 09:00 24 жовтня до 14:00 25 жовтня. Також проєкт одразу буде доступний у підписці Xbox Game Pass.

Нагадаємо, що нещодавно також з'явилися системні вимоги для Dragon Age: The Veilguard. Гра теж порадувала шанувальників демократичними вимогами: для того, щоб запустити гру вистачить GTX 970.

Трохи про Call of Duty: Black Ops 6

Події Call of Duty: Black Ops 6 розгортаються на початку 1990-х років, відразу після завершення Холодної війни. Розробники характеризують гру як шпигунський трилер із "запаморочливим сюжетом у дусі класичних Black Ops, не обмежений жодними рамками".

Розробкою сюжетної кампанії займалася студія Raven Software, відома за Black Ops Cold War і Singularity. За багатокористувацький режим і режим Зомбі відповідала команда з Treyarch.

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