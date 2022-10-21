Мова про проект студії Insomniac Games.

Інформація про Marvel's Wolverine, бойовик про Росомаху від Insomniac Games, не надходила з моменту анонсу. Однак нещодавно стало відомо, що гру не доведеться чекати роками. Sony збирається випустити проект вже в 2023 році.

Як передає портал Tech4Gamers, ці відомості були присутні в нормативній документації, яку Microsoft передала в Управління з конкуренції і ринків Великобританії. Корпорація намагається домогтися, щоб регулятор схвалив угоду з придбання Activision Blizzard. В рамках розслідування поглинання, яке ініціював урядовий орган, компанія надає різні аргументи на свою користь. Один з них — лінійка ексклюзивних ігор Sony на наступний рік.

"У 2023-му на PlayStation також запланований запуск цілого ряду ексклюзивних ігор від внутрішніх і сторонніх студій, включаючи Spider-Man 2, Wolverine, Horizon, Final Fantasy XVI і Forspoken", — сказано в нормативних документах Microsoft.

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Sony поки ніяк не прокоментувала витік, який спровокував конкурент. Раніше японська компанія не називала навіть приблизних термінів релізу нового бойовика про Росомаху.

Marvel's Wolverine — що відомо

Гру анонсували восени 2021 року на заході PlayStation. У дебютному кінематографічному трейлері показали наслідки погрому в барі, який влаштував Росомаха.

За словами творчого директора проекту Брайана Хортона, це буде дорослий бойовик з серйозним тоном.

Наративний директором Marvel's Wolverine призначений Уолт Вільямс. Він написав сценарій для культового шутера Spec Ops: The Line.

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