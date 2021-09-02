Обидві гри можна випробувати безкоштовно до 6 вересня.

Дві гри студії Ubisoft – містобудівельний симулятор Anno 1800 та хакерський екшен Watch Dogs: Legion стали тимчасово безкоштовними на ПК і консолях PlayStation.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Трейлер Anno 1800

Anno 1800 можна випробувати до 6 вересня в Epic Games Store та Ubisoft Store. Дії цього містобудівельного та економічного симулятора розгортаються у XIX столітті. Гравцям потрібно досліджувати і облаштовувати нові території, будувати великі міста, домагатися успіхів у торгівлі, дипломатії та військовій справі.

Всім, кому стратегія сподобається, зможуть придбати її за знижкою у 60%.

Своєю чергою, безкоштовний період у Watch Dogs: Legion пройде з 3 по 6 вересня. Гра буде доступна не лише в Ubisoft Store та Epic Games Store, але також в сервісі Google Stadia і в PS Store на консолях PlayStation. Попередньо завантажити пробну версію користувачі PS4 та PS5 можуть вже сьогодні.

Трейлер Watch Dogs: Legion

Сюжет Watch Dogs: Legion розгортається у Лондоні, де хакерське угруповання DedSec веде боротьбу з авторитарним режимом. Однією з особливостей Legion став величезний вибір персонажів – від водіїв і поліцейських до лікарів, адвокатів, будівельників і кулінарних блогерів.

Гравець зможе зламувати телефони перехожих на вулиці, щоб дізнатися професію людини і його вміння, а потім завербувати його для виконання завдань.

Після закінчення безкоштовних вихідних користувачі зможуть придбати Watch Dogs: Legion в PS Store за знижкою у 55%.

Автор: Сергій Коршунов