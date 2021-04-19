Через три тижні з моменту релізу гру завантажило 40 мільйонів осіб.

Умовно-безкоштовна мобільна гра Crash Bandicoot: On the Run лише за тиждень після релізу на iOS та Android заробила $700 тисяч.

Про це повідомила дослідницька компанія Sensor Tower.

Так за добу після виходу гру завантажили понад 8 мільйонів разів. А вже через три тижні з моменту релізу мобільну версію у Crash Bandicoot зіграли 40 мільйонів осіб. Таким чином Crash Bandicoot: On the Run стала найбільш завантажуваною новою грою в США за перший квартал 2021 року.

Трейлер Crash Bandicoot: On The Run

Детальніше про Crash Bandicoot: On the Run

Crash Bandicoot: On the Run – це мобільний раннер, створений за мотивами серії платформерів про тваринку на ім'я Креш.

В On the Run герой мусить бігати, долати перешкоди і збирати фрукти. Наприкінці деяких рівнів гравцеві потрібно битися з босами. Тут також є сюжетна кампанія, де головним лиходієм виступає доктор Нео Кортекс.

Крім того, в грі є асинхронний мультиплеєр, кастомізація персонажа, можливість створювати зброю, а також будувати та покращувати власну базу.

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Автор: Сергій Коршунов