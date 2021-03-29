Раннер Crash Bandicoot: On the Run вийшов на iOS та Android 25 березня.

Crash Bandicoot: On the Run – мобільний раннер за мотивами однойменної серії платформерів вийшов 25 березня на iOS та Android. Лише за добу після релізу умовно-безкоштовну гру завантажили понад 8 мільйонів осіб.

Про це повідомляє дослідницька компанія Sensor Tower.

Користувачі високо оцінили раннер. Середня оцінка Crash Bandicoot: On the Run в App Store та Google Play склала 4,6 бала. При цьому вже станом на 29 березня лише в Google Play у гри налічується понад 10 мільйонів завантажень.

В Sensor Tower підкреслюють, що найчастіше мобільного "Крешу" завантажували користувачі з США, Бразилії та Мексики.

Трейлер Crash Bandicoot: On The Run

Детальніше про Crash Bandicoot: On the Run

Crash Bandicoot: On the Run – це мобільний раннер, в якому герой мусить бігати, долати перешкоди і збирати фрукти. Наприкінці деяких рівнів гравцеві потрібно битися з босами.

У грі є сюжетна історія, де головним лиходієм виступає доктор Нео Кортекс.

В Crash Bandicoot: On the Run присутній асинхронний мультиплеєр, кастомізація персонажа, можливість створювати зброю, а також будувати і покращувати власну базу.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов