Crash Bandicoot: On the Run / фото king.com
Crash Bandicoot: On the Run – мобільний раннер за мотивами однойменної серії платформерів вийшов 25 березня на iOS та Android. Лише за добу після релізу умовно-безкоштовну гру завантажили понад 8 мільйонів осіб.
Про це повідомляє дослідницька компанія Sensor Tower.
Користувачі високо оцінили раннер. Середня оцінка Crash Bandicoot: On the Run в App Store та Google Play склала 4,6 бала. При цьому вже станом на 29 березня лише в Google Play у гри налічується понад 10 мільйонів завантажень.
В Sensor Tower підкреслюють, що найчастіше мобільного "Крешу" завантажували користувачі з США, Бразилії та Мексики.
Трейлер Crash Bandicoot: On The Run
Детальніше про Crash Bandicoot: On the Run
- Crash Bandicoot: On the Run – це мобільний раннер, в якому герой мусить бігати, долати перешкоди і збирати фрукти. Наприкінці деяких рівнів гравцеві потрібно битися з босами.
- У грі є сюжетна історія, де головним лиходієм виступає доктор Нео Кортекс.
- В Crash Bandicoot: On the Run присутній асинхронний мультиплеєр, кастомізація персонажа, можливість створювати зброю, а також будувати і покращувати власну базу.