Польська студія CD Projekt RED через майже 10 років після релізу представила новий редактор для своєї хітової RPG "Відьмак 3". Інструментарій під назвою REDkit уже доступний усім охочим у Steam, Epic Games Store і GOG.
По суті, розробники дали "народним умільцям" безмежну свободу, даючи змогу доповнювати або змінювати гру, створюючи нові завдання персонажів, анімації та унікальну броню. При цьому, вже наявні в грі квести, теж можна буде змінювати.
Водночас, The Witcher 3 отримав ще одне велике оновлення. У ньому забезпечили підтримку майстерні Steam: геймери зможуть завантажувати і встановлювати модифікації натисканням однієї кнопки. Не обійшлося і без виправлення помилок.
Редактор гри доступний безкоштовно власникам ліцензійної копії "Відьмак 3: Дике Полювання". Для роботи утиліти також необхідна наявність встановленої гри. Поки REDkit підтримується тільки на ПК, так само як і створені з його допомогою модифікації.
У мережі вже почали з'являтися перші моди, створені за допомогою REDkit. Ентузіасти портували карту Визими з першого "Відьмака" в третю частину, а дизайнер квестів "Відьмака" випустив мод з альтернативною версією квесту "Давним-давно".
Очевидно, цей функціонал допоможе фанатам скоротати час в очікуванні нового "Відьмака". Нещодавно була інформація, що нова частина, як і раніше, перебуває на стадії попереднього виробництва. Таким чином, реліз гри, ймовірно, відбудеться не раніше 2027 року.
Уже відомо, що проєкт під кодовою назвою Project Polaris стане першою грою з нової трилогії The Witcher і закладе фундамент для сиквелів. Дві інші частини мають вийти протягом шести років після дебютної. У CD Project кажуть, що нова трилогія стане чимось зовсім іншим – фанатам не варто очікувати простий клон "Дикого Полювання".