Це той самий набір інструментів, який використовувався CDPR для створення хітової гри.

Польська студія CD Projekt RED через майже 10 років після релізу представила новий редактор для своєї хітової RPG "Відьмак 3". Інструментарій під назвою REDkit уже доступний усім охочим у Steam, Epic Games Store і GOG.

По суті, розробники дали "народним умільцям" безмежну свободу, даючи змогу доповнювати або змінювати гру, створюючи нові завдання персонажів, анімації та унікальну броню. При цьому, вже наявні в грі квести, теж можна буде змінювати.

Водночас, The Witcher 3 отримав ще одне велике оновлення. У ньому забезпечили підтримку майстерні Steam: геймери зможуть завантажувати і встановлювати модифікації натисканням однієї кнопки. Не обійшлося і без виправлення помилок.

Редактор гри доступний безкоштовно власникам ліцензійної копії "Відьмак 3: Дике Полювання". Для роботи утиліти також необхідна наявність встановленої гри. Поки REDkit підтримується тільки на ПК, так само як і створені з його допомогою модифікації.

У мережі вже почали з'являтися перші моди, створені за допомогою REDkit. Ентузіасти портували карту Визими з першого "Відьмака" в третю частину, а дизайнер квестів "Відьмака" випустив мод з альтернативною версією квесту "Давним-давно".

Очевидно, цей функціонал допоможе фанатам скоротати час в очікуванні нового "Відьмака". Нещодавно була інформація, що нова частина, як і раніше, перебуває на стадії попереднього виробництва. Таким чином, реліз гри, ймовірно, відбудеться не раніше 2027 року.

Уже відомо, що проєкт під кодовою назвою Project Polaris стане першою грою з нової трилогії The Witcher і закладе фундамент для сиквелів. Дві інші частини мають вийти протягом шести років після дебютної. У CD Project кажуть, що нова трилогія стане чимось зовсім іншим – фанатам не варто очікувати простий клон "Дикого Полювання".

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