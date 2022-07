Сотні тисяч користувачів хочуть випробувати Stray.

У магазині цифрової дистрибуції Steam оновився список найочікуваніших ігор. На перше місце вирвалась пригода про кота в місті роботів Stray від BlueTwelve Studio та Annapurna Interactive.

Чому саме цей проект опинився в лідерах рейтингу, в цілому зрозуміло. Гру показували на багатьох великих заходах, наприклад, цифрових шоу Sony. Тому широкій аудиторії було нескладно дізнатися про її існування.

Stray миттєво чіпляє своєю концепцією: бродячий кіт розслідує таємниці міста роботів. Тварини рідко стають головними героями, а тут ще й антураж привертає увагу.

Та й близька дата релізу посприяла підвищенню інтересу. Stray вийде 19 липня 2022 року на ПК, PS4 і PS5. Крім неї, помітних ігор в цьому місяці майже немає.

Творіння BlueTwelve Studio змістило з першого місця багатокористувацький екшен The Day Before. На третьому місці зараз знаходиться Hollow Knight: Silksong, а слідом йдуть Party Animals, Starfield і S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Stray — основні подробиці

Центральна мета пригодницької гри — розгадати таємниці кіберміста, в якому розгортаються всі події. У проекті належить управляти милим котом з видом від третьої особи.

Користувачі будуть спілкуватися з андроїдами, вирішувати головоломки, брати участь в етапах потайного проходження і досліджувати оточення. Протагоніст в Stray завдяки природженій спритності може подорожувати і по вертикальних спорудах.

Головний герой в грі обзаведеться соратником — невеликим роботом B-12. Він буде допомагати коту долати різноманітні перешкоди.

