Мод сильно покращує візуальну складову гри, а також виправляє фізику і графічні баги.

Очікувано, що якщо величезна гра з відкритим світом виходить на ПК, то для неї негайно з'являється величезна кількість модифікацій. Так сталося і з Red Dead Redemption, для гри вийшов величезний графічний мод Reality Redemption Overhaul з візуальними поліпшеннями, виправленнями фізики рушія і штучного інтелекту.

Спочатку модифікація була розроблена для версій гри на Xbox 360 і Nintendo Switch, але тепер вона дісталася і до ПК. У мережі Reality Redemption Overhaul називають найкращим модом для гри від Rockstar. Модифікація збільшує максимально допустимий обсяг пам'яті, який може використовувати гра, що сильно збільшує продуктивність. Також завдяки цьому автор зміг поліпшити візуальну складову: збільшити дальність промальовування, підвищити роздільну здатність текстур, поліпшити деталізацію матеріалів, і багато іншого.

Крім візуальних удосконалень є і геймплейні: у Reality Redemption Overhaul поліпшено штучний інтелект ворогів, збільшено частоту випадкових подій у відкритому світі, а також доопрацьовано фізику рушія Euphoria.

Крім того, в автора величезні плани на подальший розвиток мода. Серед найамбітніших перспектив це підвищити роздільну здатність усіх текстур до 4К і розширити лор гри шляхом додавання нових діалогів і завдань.

Нагадаємо, що колишній дизайнер Rockstar, який працював над GTA 6 розповів, що реалізм і опрацювання деталей у новій частині серії просто вразить усіх гравців.

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