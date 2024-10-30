При цьому в грі використовувався кастомний захист від злому.

Порт Red Dead Redemption на ПК опинився на торрентах у день релізу. Для ігор Rockstar, які відомі своїм серйозним захистом від піратства, це один із найшвидших зломів.

Зломом зайнялася норвезька група хакерів Razor1911. У своїй заяві варез-група поділилася, що гра була захищена відразу трьома DRM: Steam, Rockstar Games Social Club і якимось кастомним захистом. Для обходу всієї цієї оборони хакерам знадобилося кілька годин.

Для порівняння, Red Dead Redemption 2 зламали аж через рік після релізу на ПК. Для піратів гра стала доступна в жовтні 2020 року. Однак у другій частині був присутній ще й захист Denuvo, один із найдосконаліших DRM на ринку.

Відео дня

Red Dead Redemption на ПК вийшла 29 жовтня, через 14 років після релізу на консолях. Порт може похвалитися підтримкою 4К роздільної здатності та ультрашироких моніторів. Крім того, розробники додали мінорні графічні поліпшення: тепер у грі м'якше освітлення і тіні.

Нагадаємо, що нещодавно ми розповідали, що гравці залишилися незадоволені ціною порту Red Dead Redemption у 50 доларів. Найсильніше політика ціноутворення Take-Two торкнулася українських гравців. Регіональна ціна в Україні якимось чином виявилася навіть вищою, ніж 50 доларів, у Steam гру можна купити за 2200 гривень, наприклад, друга частина зараз коштує 524 гривні, з урахуванням знижки.

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