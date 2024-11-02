Бен Гінчліфф встиг попрацювати над GTA 6 перед тим, як піти з Rockstar у 2022 році.

Колишній розробник GTA 6 Бен Хінчліфф упевнений, що реалізм і опрацювання гри вразить гравців і стане об'єктом обговорень на довгі роки.

Бен Хінчліфф - справжній ветеран Rockstar Games. Він працював над L.A Noire, GTA 5, Red Dead Redemption 2 і GTA 6.

Думкою розробник поділився в інтерв'ю на YouTube каналі GTAVIoclock. Гінчліфф розповів, що хоч він і пішов із Rockstar у травні 2022 року, він знає, який вигляд має нинішня версія гри, її сюжет і механіки. Порівнюючи білд, над яким працював він, і фінальну версію, він вражений скільки змін внесла Rockstar.

На запитання, що найбільше вразить гравців у новій частині GTA, розробник відповів, що з кожною новою грою Rockstar рухається до абсолютної реалістичності у своїх проєктах: "Досить поглянути на те, як еволюціонує кожна гра Rockstar. Можна стверджувати, що кожен елемент гри рухається вперед у плані відчуття більшої реалістичності, а люди поводяться більш реалістично. Думаю, це просто приголомшить людей."

Також Гінчліфф поміркував про майбутнє гри після релізу. Він очікує, що нова GTA, як і завжди, продасться величезним тиражем і стане предметом гарячих обговорень на довгі роки: "Як завжди, вона продаватиметься величезними тиражами. Люди вже давно говорять про неї після GTA 5, і я дуже хочу, щоб люди пограли в неї, тому що я думаю, що Rockstar знову підняла планку, як вона завжди це робить."

Реліз GTA 6 призначено на осінь 2025 року. На яких платформах поки невідомо, але можна очікувати, що Rockstar піде вже звичним для них шляхом, випустивши гру спершу на консолях, а вже після цього на ПК, такий варіант розвитку подій побічно підтвердив керівник Take-Two Штраус Зельник.

Нагадаємо, що раніше інший ветеран студії Оббе Вермей розповів, що над GTA 6 працює 80% старожилів компанії. Серед них арт-директор усіх GTA, починаючи з третьої частини, і керівник розробки Red Dead Redemption 2.

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