У модоробів у планах перенести всі провінції Тамріеля на рушій Morrowind.

Моддери з колективу Project Tamriel представили першу іграбельну версію своєї праці - модифікацію Project Cyrodiil: Abecean Shores. Команда відтворює світ, знайомий фанатам за Oblivion, але використовуючи рушій третьої частини серії The Elder Scrolls: Morrowind.

Творці вже додали мальовничі береги Абессіанського моря, тропічні джунглі та великі поля, а також понад 160 квестів. Любителі вже знайомих гільдій на кшталт Злодіїв, Бійців або магів із Сіроділу можуть знову приміряти роль таємних посланців або безстрашних найманців. З'явилися і дві нові фракції - Королівство Анвіла і Мандрівні жерці, що пропонують свій погляд на політичні та культурні перипетії регіону.

Автори проєкту підкреслюють, що прагнуть до максимального занурення в лор і великої свободи вибору для гравця. Судячи з трейлеру, локації мають напрочуд барвистий вигляд для гри, яка спочатку вийшла ще 2002 року.

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Крім Сіроділа з Oblivion команда також працює над провінціями Скайрім, Хай-Рок з TES II: Dagerfall, а також над батьківщиною каджитів Есльвеером.

Раніше ми розповідали, що гравець у Skyrim зміг потай вбити 999 бандитів, а ювілейною метою гравця став сам імператор.

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