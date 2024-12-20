Анонсувати проєкт можуть у січні на Xbox Developer Direct.

Зараз в ігровій індустрії спостерігається тренд на всілякі ремейки та ремастери класичних проєктів. Тепер, за чутками, і Bethesda хоче заскочити в цей вагон і випустити свій ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Інформація прийшла від блогерів eXtas1s, NateTheDrake і Klobrille. Нібито гру можуть анонсувати вже в січні на майбутньому Xbox Developer Direct.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake розробляється на Unreal Engine 5 студією Virtuos Games, яка займається ремейком Metal Gear Solid 3, а також віднедавна робить патчі для Cyberpunk 2077.

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Уперше про римейк Oblivion заговорили ще торік, тоді в мережу потрапив внутрішній документ Bethesda, у якому був розписаний календар релізів на 2024 рік. За цією інформацією, крім римейка TES, у планах у компанії перебувають TES VI, Fallout 3 Remaster, сиквел Ghostwire Tokyo і Dishonored 3.

Раніше ми розповідали, що в Starfield могло бути менше завантажувальних екранів. Колишній розробник Bethesda поділився, що на ранніх етапах створення гри їх дійсно було не так багато.

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