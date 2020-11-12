Стрічка мала вийти 15 січня 2021 року.

Прем'єру фільму за мотивами забороненого в Україні файтингу Mortal Kombat перенесли на невизначений термін. Стрічка мала вийти 15 січня 2021 року. Однак через пандемію коронавірусу і нестабільну роботу кінотеатрів випуск картини вирішили відкласти.

Про це на своїй сторінці в Твіттері завив один з продюсерів картини Тодд Гарнер.

"За соціальними мережами акторів, я думаю, ви здогадалися, що ми знімаємо ще кілька днів. Ми завжди планували це і думали, що зробимо це в березні. Але пандемія мала інші плани. У нас не з'явиться дата виходу фільму до тих пір, поки не відкриються кінотеатри. Те ж саме й з трейлером", – заявив Тодд Гарнер.

За словами продюсера, в березні планувалися дозйомки картини. Оскільки основний знімальний процес було завершено ще в грудні 2019 року. Однак через локдаун в наслідок пандемії COVID-19 графік змістився.

Про фільм Mortal Kombat

Нова екранізація файтингу отримає рейтинг"18+".

У фільмі зіграли Хіроюкі Санада ("Месники: Фінал"), Джо Таслім ("Рейд"), Таданобу Асано ("Тор: Рагнарок") та інші актори.

Сценаристом фільму став Грег Руссо, а режисерське крісло зайняв австралійський постановник Саймон МакКуойд, для якого Mortal Kombat буде першою повнометражною стрічкою.

Про гру Mortal Kombat

Це культовий файтинг, перша частина якого вийшла у 1992 році.

Через свою жорстокість гра призвела до створення ESRB – комісії, що визначає віковий рейтинг для відеоігор.

Остання на сьогодні частина серії, Mortal Kombat 11, не продається в Україні офіційно за рішенням Warner Bros Games. Видавець заявив, що це пов'язано з місцевим законодавством. Однак, які саме закони порушує гра, не повідомив.

Це вже не перша екранізація гри Mortal Kombat. У 1995 році за мотивами файтинга вийшов фільм "Смертельна битва" від режисера Пола У.С. Андерсона з Крістофером Ламбертом і Робіном Шу в головних ролях. Картина з бюджетом в $30 млн зібрала у прокаті $122 млн. І хоч критики невисоко оцінили фільм, але для глядачів "Смертельна битва" тоді стала однією з кращих екранізацій відеоігор. Однак сиквел згодом провалився в прокаті.

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Автор: Сергій Коршунов