Такий вигляд можна буде роздобути через покупку Premium-видання гри.

У файтингах серії Mortal Kombat часто з'являються персонажі з відомих кіно- і супергеройських всесвітів. У доповненнях до минулих ігор вже побували Джокер, Термінатор і Рембо. А у Mortal Kombat 1 можна буде побачити Жан-Клода ван Дамма.

Щоправда, в якості окремого персонажа його все ж не додадуть – це буде просто скін для Джонні Кейджа з тими ж прийомами. Такий вигляд буде доступний лише покупцям Premium-видання гри, вартість якого становить $110. У цьому наборі також з'являться Хоумлендер, Омнімен, Миротворець і багато інших відомих персонажів сучасної мас-культури.

У свіжому ролику Mortal Kombat 1 можна побачити фірмові прийоми бійця і послухати, як озвучили культового персонажа. Гравці вже помітили, що зовнішність цифрового Ван Дамма не сильно схожа на актора. Однак по голосу він швидко впізнається.

Mortal Kombat 1 – основні подробиці

Нова частина стане "м'яким" перезапуском серії, ввівши нову тимчасову лінію, де світ створений богом вогню Лю Каном. Творець МК-всесвіту Ед Бун пообіцяв реалізувати кінематографічний сюжет і показати знайомих персонажів з несподіваної перспективи.

У грі буде багато різних режимів і оновлена бойова система. З'явиться також нова механіка камео-героїв, які стануть помічниками в боях.

Раніше стало відомо, що в новій частині максимально спростять фаталіті – це не сподобалося хардкорним гравцям. Тепер фаталіті активуються натисканням всього трьох кнопок, а комбінація однакова для всіх персонажів в грі.

Mortal Kombat 1 вийде 19 вересня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S та Nintendo Switch. Ті, хто оформив передзамовлення на Premium Edition, зможуть почати грати на кілька днів раніше, 14 вересня.

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