Схоже, у грі гратиме музика польського дез-метал гурту Behemoth.

На Summer Game Fest 2025 анонсували Mortal Shell 2, сиквел нашумілого кілька років тому Souls-like.

Джефф Кілі показав трейлер, де можна оцінити похмуру готичну стилістику гри з колоритними образами ворогів, де щось узяли з Resident Evil, а щось ніби з Гігера.

Геймплейно це буде класичний Souls-like із вогнищами та важкими ворогами. Є можливість розправлятися з монстрами як у ближньому бою, так і в дальньому зі сторострельних дробовиків (?). Також, на відміну від оригінальних Dark Souls, розробники Mortal Shell 2 явно постаралися над анімаціями і спостерігати за добиваннями монстрів - одне задоволення.

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Крім того, у трейлері звучить композиція Ben Sahar від польського дез-метал-гурту Behemoth, що дуже доречно підходить до стилістики гри. Залишається сподіватися, що група погодилася віддати не тільки цю пісню.

Раніше ми розповідали, що доповнення Lies of P: Overture вийде на цих вихідних "шедоудропом", одразу після Xbox Showcase, що відбудеться 8 червня.

Разом із релізом Lies of P: Overture для основної гри вийде патч із новими видами зброї та трьома рівнями складності. До 12 червня гру можна купити за 812 грн замість 1625.

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