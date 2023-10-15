Ігри FromSoftware за останні 10 років отримали багато якісних послідовників.

Японський геймдизайнер Хідетака Міядзакі, директор From Software, представив ігровій індустрії жанр Soulsborne/Soulslike, випустивши Demon's Souls у 2009 році. Ці ігри зазвичай відрізняються високою складністю, пропонують гравцеві досліджувати похмурі і небезпечні світи, часто оформлені в дусі темного фентезі, а розповідь в них подається через оточення.

За останні, ось як вже майже 15 років, вийшло декілька десятків ігор зі схожими механіками. Журналісти видання DualShockers зібрали десятку найкращих Souls-like, створених не From Software, але які спробували урізноманітнити усталену формулу.

Найкращою Soulslike-грою на сьогодні назвали випущену напередодні Lies of P. Гру похвалили за цікавий і закручений сюжет в найкращих традиціях Souls, похмурий сетинг і захопливі битви. DualShockers описав гру як "стімпанковий Bloodborne".

На другому місці розташувався Nioh 2 з продуманою системою бою і красивим світом середньовічної Японії. Гра доступна на консолях PlayStation і ПК.

Замикає трійку лідерів Remnant 2, яка потрапила в топ незважаючи на те, що фактично це шутер від третьої особи. Але класичні фішки "Душ" тут на місці: складна боївка, переродження "біля багаття" і стилістика темного фентезі.

Також в топ DualShockers потрапили The Surge 2, Star Wars Jedi: Survivor, Code Vein, Salt And Sanctuary. Mortal Shell, wo Long: Fallen Dynasty і Thymesia.

Що стосується Star Wars Jedi: Survivor, то в замітці говориться, що хоч він менше схожий на типовий Soulslike через акцент на сюжеті, все інше відповідає класичним критеріям Soulslike – складні бої, важливість дослідження і кастомізація персонажа, яка дозволяє зібрати свій білд.

Нагадаємо що в кінці серпня From Software випустила Armored Core 6 – екшен, присвячений битвам бойових роботів. Нова частина стала першим проєктом в серії меха-екшенів за останні 11 років – до цього команда From Software займалася різними частинами Dark Souls і новими IP (Elden Ring, Sekiro), а не своїм старим дітищем.

А вже в 2024 році має вийти доповнення Shadow of the Erdtree до Elden Ring. Воно дозволить гравцям зануритися в нову пригоду на території Міжзем'я.

Вас також можуть зацікавити новини: