На 8 березня український кіберспортивний клуб NAVI представив колекцію жіночого одягу під назвою Venus Vincere. До неї увійшли як спортивні, так і повсякденні луки.
Про нову лінійку одягу Navi повідомили на своєму сайті.
"Ми вирішили зробити те, чого ще ніколи не робили – виключно жіночу колекцію від NAVI, тому що ми знаємо, що дівчата в кіберспорті є і вони прекрасні", – заявили в Natus Vincere.
Серед колекції можна знайти спортивні штани і топ, худі, футболку, боді і навіть плаття. Загалом всі наряди лінійки Venus Vincere виконані в чорному кольорі з монохромними принтами планет. Космічна тематика, на думку NAVI, розкриває "цілий світ, захований всередині кожної дівчини".
Жіноча колекція одягу від NAVI
Нагадаємо, в березні очікується прем'єра документальної стрічки "NAVI: Народжені перемагати". Фільм розповість про перемогу українських кіберспортсменів на турнірі з CS:GO під назвою IEM Katowice 2020.