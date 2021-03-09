У лінійці жіночих луків від кіберспортивного клубу можна знайти худі, топ і плаття.

На 8 березня український кіберспортивний клуб NAVI представив колекцію жіночого одягу під назвою Venus Vincere. До неї увійшли як спортивні, так і повсякденні луки.

Про нову лінійку одягу Navi повідомили на своєму сайті.

"Ми вирішили зробити те, чого ще ніколи не робили – виключно жіночу колекцію від NAVI, тому що ми знаємо, що дівчата в кіберспорті є і вони прекрасні", – заявили в Natus Vincere.

Серед колекції можна знайти спортивні штани і топ, худі, футболку, боді і навіть плаття. Загалом всі наряди лінійки Venus Vincere виконані в чорному кольорі з монохромними принтами планет. Космічна тематика, на думку NAVI, розкриває "цілий світ, захований всередині кожної дівчини".

Жіноча колекція одягу від NAVI

Нагадаємо, в березні очікується прем'єра документальної стрічки "NAVI: Народжені перемагати". Фільм розповість про перемогу українських кіберспортсменів на турнірі з CS:GO під назвою IEM Katowice 2020.

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Автор: Сергій Коршунов