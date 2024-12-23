Цього разу весь світ дізнався характеристики радарів винищувача Eurofighter Typhoon.

За старою доброю традицією напередодні Нового року на форумі, присвяченому War Thunder, з'явилися засекречені документи, що розкривають характеристики сучасної військової техніки.

Цього разу дісталося багатоцільовому винищувачу четвертого покоління Eurofighter Typhoon, що стоїть на озброєнні в Німеччині, Італії, Іспанії, Великій Британії, Австрії та Саудівській Аравії.

Публікація секретних даних сталася після додавання літака в гру і подальшої суперечки на форумі про його систему радарів CAPTOR. Один із користувачів доклав як аргумент якісь документи, щоб довести свою точку зору, і його одразу ж забанили. Модератор впізнав в них засекречені дані (вже вкотре) і негайно видалив повідомлення, нагадавши, що не варто порушувати закон, щоб довести свою правоту в обговоренні гри:

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"Хочу ще раз нагадати всім присутнім: за жодних обставин не намагайтеся публікувати або ділитися будь-якими джерелами, якщо ви не впевнені на 100%, що вони легально розсекречені та безпечні для публічного використання. Ми ніколи не будемо використовувати такі матеріали."

За останні три роки це вже приблизно десятий такий випадок. У мережі жартують, що під час прийому на роботу в оборонну промисловість уже варто перевіряти, чи не захоплюється кандидат War Thunder, ну або хоча б чи не пише він на форумах гри.

Раніше ми розповідали, що російські гравці не можуть зайти на сервери Escape from Tarkov. Розробники шутера зазначили, що проблема не на їхньому боці.

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