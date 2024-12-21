Проблеми не на боці розробників.

Російські гравці масово скаржаться на проблеми з доступом до серверів шутера Escape from Tarkov. Російські розробники з Battlestate Games заявили, що проблеми не на їхньому боці.

У мережі припускають, що на проблеми могли вплинути дії Роскомнагляду, офіційних заяв про блокування шутера не було, але сервера могло зачепити баном якогось іншого сервісу. Самі розробники Tarkov про проблему знають:

"Ми обізнані про проблеми з підключенням до серверів Escape from Tarkov у гравців з РФ. Ці проблеми не пов'язані з інфраструктурою, керованою Battlestate Games, або проблемами на цих серверах. Ми активно працюємо над альтернативними рішеннями для гравців із регіону. Приносимо вибачення за доставлені незручності."

Водночас обмеження доступу спостерігаються тільки в російських гравців, якщо спробувати зайти в гру з іншого IP - все запрацює.

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Нагадаємо, що геймдиректор Escape from Tarkov Микита Буянов підтримує російську агресію проти України і дружить з учасником бойових дій на Донбасі Денисом Черновим, у минулому лідером страйкбольної групи 715team. Також в одному з трейлерів до гри розробники буквально показали середній палець військовому, одягненому у форму ЗСУ.

Раніше ми розповідали, що GSC планує оновити оригінальну трилогію Stalker на консолях і ПК.

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