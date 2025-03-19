Гра також доступна на Mac і iPad.

Capcom випустила Resident Evil 3 Remake для iPhone, iPad і Mac. Це вже п'ята гра із серії, доступна на мобільних платформах Apple.

Як і в інших мобільних версіях Resident Evil, гравці можуть спробувати перший акт гри безкоштовно. Щоб продовжити, потрібно буде придбати повну версію. Зараз гра доступна з хорошою знижкою - до 18 квітня її можна купити за 8 доларів, після чого ціна повернеться до стандартних 25 доларів.

Гра підтримує кросплатформені збереження і можливість продовжувати прогрес на різних пристроях, що дає змогу грати на iPhone, iPad і Mac, використовуючи один і той самий акаунт.

Відео дня

Розмір гри становить 31 ГБ, і для її встановлення знадобиться вдвічі більше вільного простору на пристрої. Також для запуску необхідний інтернет.

Сюжет Resident Evil 3 розгортається в Ракун-Сіті, де Т-вірус перетворює людей на зомбі. Головна героїня Джилл Валентайн - член елітного загону S.T.A.R.S., який розслідує діяльність корпорації Umbrella.

Раніше актриса Меггі Робертсон, яка зіграла Леді Дімітреску в Resident Evil Village, розповіла, що ця роль змінила її життя.

Вас також можуть зацікавити новини: