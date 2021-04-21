В Microsoft опублікували список ігор, для доступу до яких більше не знадобиться активна підписка Live Gold.

Відсьогодні користувачі консолей Xbox можуть грати в умовно-безкоштовні багатокористувацькі ігри мережею, не оплачуючи підписку Live Gold.

Про це Microsoft повідомила на своєму сайті.

У компанії надали список з 50 free-to-play ігор, для доступу до яких більше не знадобиться активна підписка Live Gold. Серед них Call of Duty: Warzone, Destiny 2, Fortnite, Rocket League, Roblox, World of Tanks та інші.

Користувачі вже давно зазначали, що на консолях конкурента, PlayStation, для доступу до умовно-безкоштовних тайтлів підписка PS Plus не потрібна. Microsoft пішла назустріч своїм користувачам.

Нагадаємо, що в лютому Microsoft планувала підвищити вартість Live Gold. Так за 6 місяців підписки довелося б заплатити $60 – стільки ж коштує річна оплата аналогічного сервісу PlayStation Plus. Тоді власники консолей Xbox розкритикували рішення компанії, пригадавши також обов'язкову вимогу активної підписки для безкоштовних ігор. В результаті в Microsoft не стали підвищувати ціну на сервіс Live Gold.

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Автор: Сергій Коршунов