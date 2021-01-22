Лютневі ігри за підпискою Live Gold / фото news.xbox.com
Компанія Microsoft оголосила список ігор, які потраплять у лютневу добірку сервісу Live Gold. Наступного місяця власники консолей Xbox One та Series X/S отримають за передплатою п'ять тайтлів.
Списком лютневих ігор для Live Gold компанія поділилася в офіційному блозі Xbox.
- Шутер від третьої особи Gears 5 можна буде забрати за підпискою з 1 по 28 лютого;
- Ремейк Resident Evil – з 1 по 28 лютого;
- Пригодницька гра Indiana Jones and the Emperor's Tomb – з 1 по 15 лютого
- Шутер Lost Planet 2 – з 16 по 28 лютого;
- Інді-екшен Dandara: Trials of Fear Edition – можна буде забрати з 16 лютого по 15 березня.
Разом зі щедрою роздачею Microsoft повідомила про підвищення ціни на сервіс Live Gold.
- 1 місяць коштуватиме $10,99;
- 3 місяці – $29,99;
- 6 місяців обійдуться у $59,99 – рівно стільки коштує річна підписка PS Plus – аналог Live Gold на консолях PlayStation. Варто також відзначити, що в Україні річна підписка PS Plus обходиться дешевше $60.
Як зазначили в Microsoft, вартість Live Gold довелося підняти для підтримки сервісу. Тим більше, що в багатьох країнах ціни на підписку не змінювалися понад 10 років.