Тепер 6 місяців Live Gold коштуватимуть так само як і річна передплата PS Plus.

Компанія Microsoft оголосила список ігор, які потраплять у лютневу добірку сервісу Live Gold. Наступного місяця власники консолей Xbox One та Series X/S отримають за передплатою п'ять тайтлів.

Списком лютневих ігор для Live Gold компанія поділилася в офіційному блозі Xbox.

Шутер від третьої особи Gears 5 можна буде забрати за підпискою з 1 по 28 лютого;

Ремейк Resident Evil – з 1 по 28 лютого;

Пригодницька гра Indiana Jones and the Emperor's Tomb – з 1 по 15 лютого

Шутер Lost Planet 2 – з 16 по 28 лютого;

Інді-екшен Dandara: Trials of Fear Edition – можна буде забрати з 16 лютого по 15 березня.

Разом зі щедрою роздачею Microsoft повідомила про підвищення ціни на сервіс Live Gold.

1 місяць коштуватиме $10,99;

3 місяці – $29,99;

6 місяців обійдуться у $59,99 – рівно стільки коштує річна підписка PS Plus – аналог Live Gold на консолях PlayStation. Варто також відзначити, що в Україні річна підписка PS Plus обходиться дешевше $60.

Як зазначили в Microsoft, вартість Live Gold довелося підняти для підтримки сервісу. Тим більше, що в багатьох країнах ціни на підписку не змінювалися понад 10 років.

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Автор: Сергій Коршунов