Відомо, що гра вийде на Playstation 5 і Xbox Series.

На платформі Metacritic раптово з'явилася сторінка Resident Evil 9. Там поки що відсутня обкладинка, а також не вказана дата виходу, проте відомо, що проєкт планується до випуску на консолях нового покоління - PlayStation 5 і Xbox Series.

Інформації від Capcom поки немає, компанія не робила офіційних заяв з приводу дев'ятої частини серії. Однак поява сторінки на Metacritic може свідчити про те, що анонс відбудеться в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, що кілька місяців тому на Reddit з'явився інсайдер, який повідомив деталі про дев'яту частину Обителі Зла. За його інформацією, Resident Evil 9 не буде продовженням Village, а розповість нову історію, але вже з добре знайомими для серії персонажами.

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Головними героями стануть Леон Кеннеді та Джилл Валентайн, управління ними буде реалізовано за допомогою системи напарників, як у Resident Evil 5. Чи буде в грі кооператив, як у тій же п'ятій частині - невідомо.

Камера в новій частині буде від третьої особи, як у ремейках. Локації знову будуть напіввідкритими, з елементами метроідванії, а нові супротивники стануть швидшими й агресивнішими.

За інформацією інсайдера, реліз Resident Evil 9 варто очікувати восени 2025 року або взимку 2026.

Нагадуємо, що вся ця інформація неофіційна і взята з Reddit.

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