Інформація надійшла від маловідомого інсайдера, тому її варто сприймати з певною часткою скептицизму.

У мережу просочилося багато нової інформації про Resident Evil 9. Зокрема, хто виступить головними героями, чи буде відкритий світ та інші подробиці.

Даними про проєкт поділився маловідомий інсайдер із Німеччини. Інший інсайдер, Dusk Golem, підтвердив, що йому можна довіряти, оскільки він першим повідомив про розробку ремейків Resident Evil 0 і Code Veronica. Імовірно, що його інформатором є один зі співробітників Capcom.

Що ми дізналися про Resident Evil 9:

Дев'ята номерна частина розповість нову історію і не буде продовженням Resident Evil: Village. На відміну від попередніх частин, проєкт отримає вигляд від третьої особи, але пізніше розробники можуть зробити і від першої.

Головними героями стануть Леон Кеннеді та Джилл Валентайн; у проєкті буде реалізована система напарників, приблизно як у Resident Evil 5.

Ранні витоки з приводу відкритого світу не підтвердилися, очікуються лише його невеликі елементи, приблизно як це було в Village і RE 4 Remake.

Проходити гру стане складніше, оскільки супротивники стануть швидшими й агресивнішими, а не повільними зомбі як у попередніх частинах.

Реліз Resident Evil 9 очікується наприкінці (жовтень, листопад) 2025 року або на початку (лютий, березень) 2026 року.

Серед іншого інсайдер поділився інформацією про долю ремейків Resident Evil 5 і 6. П'ятірка знаходилась на ранньому етапі розробки, але наразі вона не в пріоритеті, тому виробництво призупинили. А шістку нібито і зовсім скасували через відсутність інтересу.

Таким чином, у розробці наразі знаходиться Resident Evil 9 і ремейки Resident Evil Zero і Resident Evil Code: Veronica. Оскільки ремейк Resident Evil 4 отримав такий величезний успіх, неминуче, що в майбутньому з'являться нові ремейки серії.

Напередодні великий витік розкрив ПК-версії The Last of Us 2, Final Fantasy 16, Red Dead Redemption та інших неанонсованих ігор. Цілком імовірно, що деякі з цих проєктів будуть ексклюзивом Epic Games Store.

