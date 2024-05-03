Нова частина має найбільший бюджет у серії, а почали розробляти її ще у 2018 році.

Інсайдер Dusk Golem, який неодноразово публікував правдиву інформацію про ігри за франшизою Resident Evil, розповів, що дев'ята частина вийде на початку 2025 року, скоріш за все, вже в січні.

З огляду на це, офіційний анонс гри має відбутися "доволі скоро". Найімовірніше, на одній із літніх ігрових презентацій.

Нещодавно в мережі з'явилася інформація, що запуск "дев'ятки" могли відкласти на пізніший термін, але, за даними Dusk Golem, розробники, як і раніше, розраховують випустити новий проєкт на початку 2025 року, як планувалося спочатку.

Також інсайдер розкрив деякі інші цікаві відомості про Resident Evil 9:

Розробка гри стартувала у 2018 році – це найтриваліший час виробництва серед усіх ігор Resident Evil на сьогодні. Крім того, у "дев'ятки" найбільший бюджет в історії франшизи.

У грі з'явиться відкритий світ, що вперше. Хоча Resident Evil Village дозволяла гравцям пересуватися між кількома великими локаціями, чистокровного "опенворлда" серед проєктів Resident Evil ще не було.

Згідно з минулими інсайдами, головним героєм RE9 стане ветеран серії Кріс Редфілд. А ще в сюжеті "дев'ятки" фігуруватимуть інші класичні персонажі, зокрема Клер, Джилл і Леон, за яких у певних епізодах можна буде грати.

Також Dusk Golem заявив, що "ще одна партія" ігор Resident Evil нещодавно отримала зелене світло, що може означати, що прямо зараз ведеться робота над кількома іграми. Однією з них буде ремейк "п'ятірки".

Не дивно, що Capcom продовжує повним ходом розвивати франшизу Resident Evil. Найостанніший ремейк Resident Evil 4 продався накладом у 7 млн копій, а Resident Evil Village з моменту виходу 2021 року досяг 8 млн проданих копій.

Раніше була інформація, що Fallout 5 може вийти раніше, ніж очікується – на тлі успіху серіалу. Microsoft прекрасно обізнана про те, який фурор викликав серіал, і хоче випустити нову RPG у франшизі якомога швидше.

А якщо ви шукаєте, у що пограти в травні 2024, УНІАН зібрав головні релізи цього місяця. На гравців чекає продовження Hellblade, оновлена версія інді-класики, а один із найкращих ексклюзивів PlayStation завітає на ПК.

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