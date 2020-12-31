Роздача Jurassic World Evolution закінчиться 7 січня 2021 року.

Компанія Epic Games завершує масштабну новорічну роздачу ігор і дарує користувачам економічний симулятор Jurassic World Evolution. Отримати гру безкоштовно можна до 7 січня у цифровому магазині Epic Games Store.

Трейлер Jurassic World Evolution

Детально про Jurassic World Evolution

Jurassic World Evolution – це економічний симулятор створений за мотивами фільму "Світ Юрського періоду". Завдання гравця – будувати і розвивати парки розваг так, щоб вони приносили прибуток. Потрібно буде ставити закусочні, тематичні атракціони і вирощувати динозаврів. Саме розведення та догляд за динозаврами є однією з головних цілей користувача.

Гра вийшла у 2018 році та через п'ять тижнів після релізу розійшлася тиражем в 1 мільйон копій.

Jurassic World Evolution стала останньою, п'ятнадцятою грою, яку Epic Games подарувала користувачам в межах своєї святкової акції. Раніше геймери змогли отримати наступні тайтли:

1. Cities Skylines;

2. Oddworld: New 'n' Tasty;

3. The Long Dark;

4. Defense Grid;

5. Alien: Isolation;

6. Metro 2033 Redux;

7. Tropico 5;

8. Inside;

9. Darkest Dungeon;

10. My Time In Portia;

11. Night in the Woods;

12. Stranded Deep;

13. Solitairica.

14. Torchlight II

Нагадаємо, на іншому цифровому майданчику, GOG, до 1 січня проходить роздача оновленої версії українського шутера Metro: Last Light Redux.

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Автор: Сергій Коршунов