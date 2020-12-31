Компанія Epic Games завершує масштабну новорічну роздачу ігор і дарує користувачам економічний симулятор Jurassic World Evolution. Отримати гру безкоштовно можна до 7 січня у цифровому магазині Epic Games Store.
Трейлер Jurassic World Evolution
Детально про Jurassic World Evolution
- Jurassic World Evolution – це економічний симулятор створений за мотивами фільму "Світ Юрського періоду". Завдання гравця – будувати і розвивати парки розваг так, щоб вони приносили прибуток. Потрібно буде ставити закусочні, тематичні атракціони і вирощувати динозаврів. Саме розведення та догляд за динозаврами є однією з головних цілей користувача.
- Гра вийшла у 2018 році та через п'ять тижнів після релізу розійшлася тиражем в 1 мільйон копій.
Jurassic World Evolution стала останньою, п'ятнадцятою грою, яку Epic Games подарувала користувачам в межах своєї святкової акції. Раніше геймери змогли отримати наступні тайтли:
1. Cities Skylines;
2. Oddworld: New 'n' Tasty;
3. The Long Dark;
4. Defense Grid;
5. Alien: Isolation;
6. Metro 2033 Redux;
7. Tropico 5;
8. Inside;
9. Darkest Dungeon;
10. My Time In Portia;
11. Night in the Woods;
12. Stranded Deep;
13. Solitairica.
14. Torchlight II
Нагадаємо, на іншому цифровому майданчику, GOG, до 1 січня проходить роздача оновленої версії українського шутера Metro: Last Light Redux.