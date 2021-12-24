Час роздачі обмежений.

Epic Games Store продовжує радувати публіку щоденними роздачами ігор. Раніше в магазині була безкоштовною тактична RPG Mutant Year Zero: Road to Eden, а тепер користувачі можуть поповнити колекцію однієї з кращих ігор про вампірів — екшеном Vampyr. Акція діє тільки сьогодні, до 18:00 за Києвом. Далі почнеться роздача "таємної гри", назва якої поки не розкривається.Читайте такожНа ПК роздають тактичну рольову гру про виживання розумних звірів в постапокаліпсисі

Vampyr фігурувала у витоку від інсайдерів з форуму Dealabs. Однак інформатори помилилися з датою — вони написали, що проект стане безкоштовним тільки 25 грудня. Злитий перелік виявився неточним, тому на нього краще орієнтуватися з великою обережністю.

Детальніше про Vampyr

Це бойовик з рольовими елементами від студії Dontnod Entertainment і видавництва Focus Home Interactive. У грі демонструється Лондон зразка 1918 року. Головний герой — військовий лікар Джонатан Рід, якого проти його волі зробили вампіром. Тепер протагоніст повинен розкрити всі таємниці суспільства кровопивць і з'ясувати, від кого він отримав укус.

Геймплей Vampyr включає прокачування, битви із застосуванням різноманітних умінь, дослідження світу і систему карми. Гравець може лікувати місцевих жителів або пити їх кров. Це вплине на вигляд Лондона і ситуацію в кожному районі.

Ще однією особливістю проекту стала варіативність сюжету. Окремі прийняті рішення вплинуть на кінцівку.

У Steam Vampyr отримала 11 702 відгуки, 75% з яких позитивні.

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