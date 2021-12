Користувачі можуть отримати в EGS Mutant Year Zero: Road to Eden.

Магазин Epic Games Store продовжує кожен день дарувати ігри. Зараз в сервісі проходить роздача тактичної RPG Mutant Year Zero: Road to Eden. Проект можна додати в особисту бібліотеку тільки сьогодні, до 18:00 за київським часом. Далі стартує роздача "таємної гри", назва якої не розкривається.Читайте такожУ мережу злили список з іграми, які роздадуть в EGS до Нового року – в ньому є багато цікавого

Раніше інсайдери з форуму Dealabs опублікували дані про всі подарунки в Epic Games Store в рамках новорічної акції. Вони правильно передбачили, що в магазині стане безкоштовним кооперативний шутер Second Extinction. Але на цей раз інформатори помилилися, так як писали про роздачу стратегії Humankind, а замість неї користувачам пропонують забрати Mutant Year Zero: Road to Eden. Згідно з тим же витоком, наступною безкоштовною грою стане Hitman 2: Silent Assassin, а далі настане черга Vampyr.

Детальніше про Mutant Year Zero: Road to Eden

Це тактична RPG в дусі XCOM від студії The Bearded Ladies і видавництва Funcom. У грі демонструється постапокаліптичний світ, в якому немає людей. Головні герої — це розумні звірі-мутанти з людським тілом. Вони повинні розкрити таємницю зникнення всього населення, а заодно дізнатися про своє походження.

Дослідження світу в Mutant Year Zero: Road to Eden проходить в режимі реального часу. Користувачі можуть шукати корисні предмети і ресурси для посилення протагоністів.

Битви в проекті розгортаються в покроковому форматі. У кожного з персонажів є унікальні навички, які комбінуються і дозволяють швидко усувати ворогів. А перед боєм можна в режимі скритності зайняти зручну позицію.

