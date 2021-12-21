Користувачів чекає пристойне поповнення колекції.

В магазині Epic Games Store проходить масштабна акція з щоденними роздачами ігор. Прямо зараз користувачі можуть додати в колекцію "рогалик" з елементами стратегії і ККІ Loop Hero. Проект доступний сьогодні, до 18:00 за Києвом. Назви ігор з наступних роздач не розкриваються, але вони вже стали відомі завдяки інсайдерам. І якщо злитий список виявиться правдивим, користувачі отримають багато всього цікавого.Читайте такожНа ПК можна безкоштовно отримати атмосферну детективну гру від польських розробників

Перелік з проектами з майбутніх роздач опублікували інформатори з форуму Dealabs. До цього вони правильно передбачили кожну гру, яка вже була безкоштовною в Epic Games Store в рамках новорічної акції. Так що приводів не довіряти інсайдерам поки немає.

Згідно з опублікованими даними, наступним подарують кооперативний шутер Second Extinction. Зараз він знаходиться в ранньому доступі, але, можливо, разом з роздачею відбудеться повноцінний реліз. Нещодавно проект отримав віковий рейтинг, а таке зазвичай відбувається перед запуском версії 1.0. У грі користувачі об'єднуються в команди і намагаються вижити на великій карті під натиском динозаврів всіх мастей.

Повний список ігор, які роздадуть в Epic Games Store

21.12 — Second Extinction;

22.12 — Humankind;

23.12 — Hitman 2: Silent Assassin;

24.12 — Duke Nukem Forever;

25.12 — Vampyr;

26.12 — Horace;

27.12 — Gone Home;

28.12 — Bully: Scholarship Edition;

29.12 — Friday the 13th: The Game;

30.12 — поки не оголошено.

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Автор: Назар Степорук