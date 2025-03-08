Найцікавіше, що до суду подав один з розробників цього ж Limbo.

Один із засновників студії Playdead, відомої за Limbo та Inside, Діно Патті заявив, що на нього подали позов на 70 тисяч доларів за... скріншот із Limbo на його сторінці LinkedIn. Нібито це порушення прав інтелектуальної власності.

Зробив це ніхто інший як Арнт Йенсен, співзасновник Playdead, який теж стояв біля витоків компанії і працював над Limbo. У позові Єнсен написав, що у своїй нещодавній статті про розробку Limbo Патті використав захищений авторським правом скріншот із гри.

Патті відреагував на позов і розповів, що вони з Єнсеном давно ворогують, а судова тяганина тягнеться вже 9 років. За словами Діно, Арнт намагається викреслити його ім'я з історії компанії, хоч і Патті констатує факт, що без нього Playdead уже б не існувало:

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"Арнте, минулого разу, коли ти намагався мене залякати, я сказав тобі, що зроблю це публічним. Сувора правда - Ти знаєш, що я брав значну участь у створенні Playdead з нуля - я теж це знаю. - Ті перші роки були битвою, як ніяка інша. Ми разом боролися, будували і долали труднощі. - Без мене Playdead не існувало б. Це не его. Це факт".

Патті підсумував, що Єнсен хоче вписати себе в історію як одноосібного творця Playdead і Limbo, через що тягає компанію по судах.

Раніше ми розповідали, що Nintendo виграла суд проти французького файлообмінника Dstorage, на якому пірати поширювали неліцензійні копії ігор японської корпорації. Справа дійшла до верховного суду Франції.

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