Тепер власники Dstorage мають виплатити Nintendo майже 500 тисяч євро компенсації.

Nintendo виграла суд проти французького файлообмінника Dstorage, який звинувачували в поширенні піратських ігор японської корпорації.

Розгляд тягнувся ще з 2021 року, коли проти Dstorage подали позов зі звинуваченням про те, що компанія відмовляється видалити піратський контент зі свого сайту 1fichier.com. Тоді Dstorage не погодилася зі звинуваченнями і у квітні 2023 року довела справу до вищого суду Франції.

Тепер, коли Dstorage програла, вона зобов'язана виплатити Nintendo 442 тисячі євро компенсації і ще 27 тисяч євро за витрати на судові розгляди.

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Nintendo назвала цей суд великою перемогою над піратством для всієї ігрової індустрії, а також подякувала французькому суду за плідну співпрацю, зазначивши, що тепер подібних випадків буде менше, адже піратські сайти будуть охочіше співпрацювати з компаніями і відразу ж видаляти незаконний контент.

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